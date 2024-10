Sommer, l’arma anti-Juve: perché il portiere Inter si allena con gli occhiali?

MILANO - Meditazione, esercizi di yoga che favoriscono la mobilità ma pure occhiali stroboscopici usati ad Appiano in allenamento per migliorare la vista. Se André Onana era genio e improvvisazione, Yann Sommer - l’uomo scelto dall’Inter per raccogliere una pesantissima eredità (il camerunese era amatissimo dai tifosi e pure da... Inzaghi per il modo in cui iniziava l’azione) - è l’esatto opposto: un monumento di solidità in campo e in tutto ciò che riguarda la sua vita da atleta. Detto male, è il prototipo di tutto ciò che ci si attende dalla Svizzera, non a caso è stato scelto come “brand ambassador” di Svizzera Turismo Italia. Con Fabien Otte, suo allenatore in Bundesliga, usava pure gli “occhiali ciechi” che limitano la visione periferica, obbligando l’occhio a concentrarsi su ciò che ha davanti. Non a caso Sommer è pure uno straordinario para-rigori come purtroppo sappiamo noi italiani, visto che ha ipnotizzato due volte Jorginho negli scontri diretti con la Svizzera che, di fatto, ci sono costati l’ultimo Mondiale.