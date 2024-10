Marotta: “La Juve non è il Borgorosso ma una delle favorite per lo Scudetto"

MILANO - "Inter-Juve è sempre straordinaria, un evento di rilevanza internazionale: spero sia uno spot positivo per il calcio. Chiaro che è il derby d'Italia con un'avversaria storica, che va affrontato con rispetto e ambizione: questo deve essere il nostro spirito". Così, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso nel pre-partita della super sfida tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Thiago Motta il presidente e amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ex dirigente bianconero: "Juve, Milan, Inter, per non dire Napoli e Roma, sono obbligate a vincere. Poi è chiaro che vincerà una e le altre perderanno. La Juve non è il Borgorosso, per cui deve ottenere il massimo in ogni competizione. Non solo è favorita, ma è una delle autentiche favorite".