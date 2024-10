Inter, furia Inzaghi: "Meritavamo noi, la Juventus doveva subire 7-8 gol"

MILANO - Pareggio casalingo amaro per l'Inter che chiude 4-4 contro la Juventus dpo esser stata sul 4-2 con tante occasioni per allargare il gap. Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "C'è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i 4 gol presi. Puoi prendere quattro tiri perché di fronte avevamo la Juve, ma non quattro gol. Giocavamo contro una squadra che in quattro partite aveva preso un gol su rigore, e stasera doveva prenderne 7-8. Avremmo dovuto fare il quinto gol, non ci sono state avvisaglie fino al gol di Yildiz. Con sessanta metri di campo abbiamo perso due contrasti, Cambiaso bravo a ripulirla. Alla fine abbiamo triplicato in area di rigore e non si fa mai. C'è amarezza, meritavamo ampiamente di vincere. Da allenatore devo essere lucido, da domani ne parliamo. Ho visto occhi tristi, c'è dispiacere. La Juve aveva fatto della fase difensiva la sua forza, ma abbiamo creato veramente tanto".