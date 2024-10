“Vai Fratte, mettiamola in ghiaccio”: Inzaghi diventa lo zimbello social

Inter-Juve è una partita che inevitabilmente sarà scolpita nella pietra: un 4-4 che è destinato a rimanere nella storia . Ma evidentemente per Simone Inzaghi , ad un certo punto della sfida, si sarebbe trattato un risultato decisamente impronosticabile. Sui social non è infatti passata inosservata una frase del tecnico nerazzuro al momento dell'ingresso in campo di Davide Frattesi , al 63', quando l'Inter era in vantaggio per 4-2 e con le sorti della gara che sembravano pendere in favore dei padroni di casa.

Inter-Juve, la frase di Inzaghi a Frattesi

Come riferito dal bordocampista di Dazn durante il match, Inzaghi si è rivolto a Frattesi, al momento di subentrare al posto di Zielinski, dicendogli: "Mettiamola in ghiaccio Fratte". Un invito a cercare il quinto gol e chiudere definitivamente la partita, nonostante i nerazzurri fossero in vantaggio di due reti e, in quel momento della sfida, in controllo. Una scelta, quella di cercare la quinta rete, che non ha evidentemente portato i suoi frutti, vista l'incredibile reazione della Juve e il definitivo 4-4. Inzaghi nel post gara ha poi affermato come i bianconeri "avrebbero dovuto subire 7-8 gol. Avremmo dovuto fare il quinto gol, non ci sono state avvisaglie fino al gol di Yildiz". La storia è andata chiaramente in maniera diversa rispetto a come l'allenatore immaginava, nonostante l'invito a Frattesi. E intanto sui social...