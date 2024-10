Inzaghi, errori sì ma soddisfatto per la prestazione Inter

Insomma, più attenzione da parte dei singoli per evitare le negligenze individuali, ma soprattutto ricerca di quella compattezza di squadra fondamentale per tornare in carreggiata. Magari prendendo spunto dallaattuale (3 partite giocate e altrettanti clean sheet), ma anche, per quanto riguarda l’esito finale, dall’di, che dopo aver subito proprio 13 gol nelle prime 9 giornate del 2020-21, vinse poi il Tricolore anche grazie ad un cambio di rotta importante là dietro. Inversione necessaria anche nelle statistiche: da quando è iniziato questo campionato infatti i nerazzurri hanno subito 38 tiri nello specchio della porta, con 13 realizzazioni degli avversari. Ergo, ogni tre tiri in porta arriva un gol. E visto che la colpa non può essere solo del portiere o dei difensori, occorre una riflessione più ad ampio raggio, da parte di tutti. E a proposito dell’estremo difensore nerazzurro, ieri lui, Lautaro, Sommer e Calhanoglu hanno presenziato a Parigi alla cerimonia del Pallone d’oro . Il turco, che si era allenato domenica, resta in forte dubbio per Empoli, discorso che vale anche per Acerbi (che ieri si è allenato a parte come Carlos Augusto). Contro i toscani rotazioni mirate, senza stravolgimenti.