Inzaghi, ancora Juve: il discorso all'Inter dopo gli schiaffi di Yildiz

L'analisi di Inzaghi

La gara contro la Juventus, al di là di troppe occasioni sprecate - ma create... - lo ha sostanzialmente soddisfatto per la prestazione nella fase offensiva. Il problema per i nerazzurri è sorto quando la palla ce l’aveva la Juventus e Inzaghi ieri nella riunione con i suoi giocatori ha analizzato i video della gara, soffermandosi proprio sulle reti subite e sugli errori singoli, di reparto e di squadra. Il tecnico ha ribadito di aspettarsi maggiore attenzione perché 13 gol incassati in nove giornate sono troppi per chi vuole ripetersi in campionato. Attenzione e meno “arroganza”. L’Inter deve tornare a essere quella cattiva che dodici mesi fa inseguiva con il sangue negli occhi la seconda stella. Il tecnico non ha fatto cazziatoni, ma ha richiamato il gruppo alla massima concentrazione. E chissà che in questo senso non arrivi in soccorso di Inzaghi proprio il Castellani. Lì l’Inter vince da sei partite consecutive in Serie A e il 23 aprile 2023 con un 3-0 firmato Lukaku (2 gol) e Lautaro, iniziò la volata che condusse i nerazzurri a ottenere il piazzamento Champions in campionato e a raggiungere la finale di Istanbul. Inzaghi da Empoli cominciò ad alternare le coppie d’attacco, a far girare i giocatori in tutti i ruoli, un turnover più marcato che permise all’Inter di volare negli ultimi due mesi della stagione ’22-23. L’obiettivo, ora, è ripetersi.