Thuram fa il giro dei social, in stazione col cuscino: “Dormo 14 ore al giorno”

Fatemi dormire e in campo vi sveglierò tutti. Se qualche azienda produttrice di cuscini è alla ricerca di uno slogan, prego. E nel caso è pronto anche il testimonial: Marcus Thuram . Hanno fatto il giro della rete e dei social, ieri, le foto e i video dell’attaccante francese immortalato alla stazione di Rho-Fiera di Milano mentre si recava al treno che avrebbe condotto l’Inter in Toscana con un cuscino sotto braccio. Già, non il classico poggia testa che tanti di noi utilizzano in auto quando non devono guidare nei viaggi lunghi o in aereo. No, un normale cuscino bianco, bello morbidoso. Perché a Marcus Thuram , toglietegli tutto, tranne il sorriso dalle labbra e un lungo sonno riposante. Per l’attaccante francese dell’Inter, dormire è una sorta di allenamento bis, forse anche più importante e dunque in treno o in pullman, per addormentarsi sereno si porta il suo cuscino.

Thuram: "Dormo tanto"

Non è la prima volta che succede e non è dovuto a un eventuale problematica (la cervicale, per esempio). Marcus è abituato così. Lo stesso Thuram jr lo ha più volte raccontato, anche in un’intervista dello scorso febbraio a il “Corriere della Sera”: «Dormo tanto, sulle 14 ore al giorno. Ma dopo le partite faccio più fatica, soprattutto quando vinciamo». Dorme tanto fuori Thuram, non in campo. Lo ha dimostrato la scorsa stagione, quando aveva impressionato tutti per la capacità di migliorare di gara in gara; lo sta confermando in quest’annata dove è diventato uno spietato bomber, capace di segnare 7 gol in Serie A e 1 - da tre punti - in Champions a Berna. In campionato Thuram, migliore in campo dell'Inter contro la Juventus, è stato il trascinatore della squadra di Simone Inzaghi, anche se ha accorpato le sue 7 reti in tre sole partite, realizzando due doppiette (Genoa e Atalanta) e una tripletta (Torino). “Tikus” però sta facendo quello che non ha ancora ripreso a fare il suo gemello Lautaro Martinez.