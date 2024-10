"Mi aspettavo di più": a Lautaro non va giù il settimo posto al Pallone d'Oro

Lautaro: "Pallone d'Oro? Deluso"

"L’Empoli è una squadra in salute e tosta da affrontare. Perché è fisica, quando stanno insieme in mezzo al campo giocano bene - ha dichiarato l'attaccante ai microfoni Dazn - . Il settimo posto al Pallone d'oro? Si può migliorare. Certo mi aspettavo di più, io lavoro per l'Inter e l'Argentina. Questi premi non decidono a volte nella maniera giusta. Sono comunque contento del lavoro che faccio e di tornare in forma".