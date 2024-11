Oaktree sposa la linea Marotta: Inter, ecco i tre azzurri del futuro

Ricci piace tantissimo

È invece già una solida realtà Ricci, pilastro del Torino e giocatore che piace tantissimo a latitudini nerazzurre: il suo profilo è invece legato alla crescita di Asllani. Vero è che all’albanese è stato appena rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028 ma - al netto di possibili offerte in arrivo per lui - l’Inter deve capire se il ragazzo può essere l’erede di Calhanoglu oppure se sia il caso di mettersi in casa un giocatore già pronto. E Ricci per età e prospettive, ha tutto per essere un profilo su cui Oaktree può decidere di fare un investimento importante come peraltro già fatto con Josep Martinez (operazione da 15 milioni, bonus compresi) individuato come possibile successore di Sommer. Ultimo italiano nel mirino è Bertola e questo - tra l’altro - è pure il discorso più caldo perché il ragazzo va in scadenza. I procuratori (il centrale fa parte della scuderia di Tullio Tinti) hanno qualche giorno fa a una proposta da 400mila euro con annessa clausola da 2,5 milioni. Lo Spezia, in assenza di accordo, sarebbe pure pronto a cedere il giocatore a gennaio e guarda con interesse all’Inter che potrebbe anche acquistarlo e lasciarlo in prestito fino al termine della stagione (come già fatto dal Parma con Rachid Kouda). Inter che, in nome degli ottimi rapporti tra i due club difficilmente - il ragionamento fatto a La Spezia - farebbe lo sgarbo di prendere il giocatore a zero in estate.