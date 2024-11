San Siro: c’è il prezzo. E il nodo San Donato tra Inter e Milan…

MILANO - Ok, il prezzo è giusto? Dovranno rispondere Inter e Milan, chiarendo una volta per tutte le loro intenzioni sul futuro di San Siro. È arrivata la valutazione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’acquisto dello stadio Meazza e delle aree adiacenti. A darne l’annuncio, ieri, il sindaco di Milano, Beppe Sala. Ufficialmente, la cifra è top secret: si dovrebbe aggirare sui 200 milioni di euro, ma l’importo esatto sarà confermato solo quando a Palazzo Marino arriveranno i passi formali di Inter e Milan. "Abbiamo fatto quello che ci avevano chiesto - ha spiegato il primo cittadino meneghino - ora non ci resta che attendere. Mi auguro che presentino presto una manifestazione di interesse". La palla passa ai club: le lungaggini su San Siro li avevano dirottati verso soluzioni alternative, l’Inter a Rozzano e il Milan a San Donato Milanese. Sono i piani B, divenuti almeno ufficialmente ipotesi principali, a frenare i lavori. Specie nel caso del club rossonero. Se l’Inter è ferma all’esclusiva - in scadenza a gennaio 2025 - sull’area Cabassi, a due passi dal Forum di Assago, non altrettanto può dirsi del Milan. I rossoneri hanno rilevato i terreni dove dovrebbe nascere lo stadio a San Donato. Entrambe le soluzioni, tra costi e difficoltà logistiche, hanno i loro ostacoli. E i terreni, pur acquistati, si possono sempre rivedere o destinare ad altro fine. Ma, abbandonando il progetto, i rossoneri si esporrebbero in primis a una potenziale richiesta di rimborso spese dal Comune dell’hinterland milanese, anche se questo pare tema secondario. Il presidente milanista Paolo Scaroni, di recente, ha inoltre dichiarato che "San Donato resta al centro della nostra strategia". Da casa Milan, secondo indiscrezioni, è in atto il tentativo di inserire nella manifestazione di interesse una clausola che consentirebbe alla società di tenere in piedi entrambe le soluzioni. Una strada difficilmente praticabile.