Inzaghi sul gol annullato al 98': “Oltre al fallo di mano c’è la spinta su Bisseck"

MILANO - Tre punti col brivido, l'Inter supera di misura il Venezia a San Siro e accorcia sul Napoli primo in classifica portandosi a -1. Ringrazia Lautaro Martinez e il Var, Simone Inzaghi che ai microfoni di Dazn commenta: "Chiaramente dovevamo essere più cinici, ma a fine primo tempo ho fatto i complimenti. Abbiamo sbagliato gol importanti, probabilmente la partita sarebbe stata più semplice per noi. Poi il primo quarto d'ora anche grazie ai cambi del Venezia abbiamo perso un po' le distanze ed è stato bravo Sommer. Una volta trovato il vantaggio, abbiamo avuto il neo di non aver chiuso la partita, in Serie A sappiamo che le partite rimangono sempre in bilico. Nell'ultima occasione, oltre al fallo di mano c'è la spinta prima su Bisseck. Ma al di là di questo non si può arrivare al 97' solo 1-0. Onore al Venezia che ha fatto un'ottima gara".