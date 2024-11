Campione del mondo, pagato 121 milioni di euro e ora in panchina: “C’è l’Inter”

Secondo il Sun, Inter e Barcellona seguono con grande interesse le vicende di Enzo Fernandez , centrocampista del Chelsea che per il tecnico italiano, Enzo Maresca , non è un titolare inamovibile. Il 23enne argentino, che è rimasto fuori nel big-match dell'ultimo weekend contro il Manchester United, secondo la stampa britannica è deciso a lottare per riprendersi il posto, ma se da qui a gennaio le cose non dovessero cambiare, allora sarebbe pronto a cercare spazio altrove.

Così Maresca su Fernandez

Maresca lo ha pubblicamente difeso, spiegando che il prezzo del suo cartellino (fu acquistato dai 'blues' per 121 milioni di euro) non deve essere un peso e assicurando che non c'è alcun problema con il giocatore. "L'unica ragione per cui non sta giocando è perchè in certe partite preferisco puntare sulla fisicità di Moises Caicedo e Romeo Lavia", le spiegazioni del tecnico italiano. Secondo il "The Sun", però, qualcosa si muove e Inter e Barcellona seguono con interesse la situazione.