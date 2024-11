Lamento Inzaghi: "Capita solo a noi". Poi la frase che spaventa l'Inter

L' Inter si rituffa sulla Champions League . Dopo la vittoria arrivata con qualche brivido in campionato contro il Venezia , i nerazzurri si apprestano ad affrontare l' Arsenal di Mikel Arteta . Fino ad ora per la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto 7 punti nelle prime 3 sfide europee: il pari in casa del Manchester City, la vittoria di San Siro sulla Stella Rossa e poi quella in extremis con lo Young Boys. Dopo il match importante con i Gunners ne seguirà uno altrettanto importante per la Serie A: lo scontro al vertice con il Napoli . Ma intanto nella conferenza stampa pre gara il tecnico nerazzurro, affiancato da Matteo Darmian , è stato chiaro: priorità al match di Champions League.

E a proposito dei Gunners: "Hanno un gioco riconoscibile, con un allenatore forte come Arteta. Sono aggressivi, dinamici, fanno bene entrambe le fasi, e non a caso han giocato punto a punto col City nelle ultime due Premier League per la vittoria finale. Dobbiamo cercare di tenere la palla il più possibile: sappiamo che non è semplice, perché fanno un pressing importante, ma bisogna avere personalità ed essere precisi". Ma Inzaghi si vedrebbe un giorno allenatore di Premier League? " Quello inglese è un calcio molto affascinante, che piace a tutti gli allenatori. Non nego che c'è stata la possibilità di andare, sia quando ero alla Lazio che all'Inter. Mi intriga, mi affascina, ma sono all'Inter e ci sto bene, sono in una delle migliori squadre di Europa. Poi sul futuro nessuno ha certezze ".

"Napoli? No, testa all'Arsenal. E sul calendario..."

Dopo l'Arsenal ci sarà il Napoli, ma quella con i Gunners potrebbe essere una sfida chiave nel percorso Champions? Alla domanda se sta studiando per un robusto turnover domani sera, Inzaghi risponde così: "Non penso. Noi allenatori dobbiamo fare scelte quotidianamente. Il Napoli non è nei miei pensieri ora. Se Bastoni sta al 100% domani gioca, ora non è al 100% anche se è un ragazzo generoso. Oggi era ancora affaticato, vuole esserci ma devo valutare. Domenica è uscito con i crampi, oggi ha fatto un allenamento leggero e senza parte tattica. Vedremo osservando i dati se può partire titolare con l'Arsenal, che è la priorità: non faccio valutazioni pensando al Napoli. Per me Arsenal, City, Real Madrid e Bayern Monaco sono le quattro favorite per vincere la Champions". E a proposito dell'Europa, il tecnico nerazzurro sottolinea: "Purtroppo è capitato di avere tre big match, ovvero Milan, Juve e Napoli, sempre dopo la Champions. Se guardate il calendario delle squadre impegnate in Europa, l'Inter nel prossimo weekend sarà l'unica ad avere una gara impegnativa in campionato, è successo sempre dopo le partite di Champions. Domenica abbiamo speso di più rispetto ad Empoli, ma i ragazzi han recuperato abbastanza bene".

Per quanto riguarda il nuovo format invece: "Per noi allenatori e per i calciatori è più difficile. Prima affrontavi 3 squadre a girone e ti preparavi su quelle, inoltre si delineava presto una classifica e potevi ragionare. Ora hai 8 squadre differenti da sfidare e la classifica cambia molto facilmente, non è delineata, un gol subito in più può fare la differenze. Questo nuovo girone è più affascinante e divertente, si aumenta lo spettacolo ma per noi è sicuramente più impegnativo". Sugli attaccanti: "Arnautovic ha un problema da 10 giorni, un'infezione ad un occhio che fa fatica ad andar via. Aveva delle chance per domani, vediamo: sta lavorando bene, così come Taremi, che è più fresco. Lautaro e Thuram hanno recuperato abbastanza bene. Domani mattina allenamento leggero, cercherò di scegliere la formazione migliore". A proposito di Thuram, ha ottenuto 7 rigori sui 17 conquistati dall'Inter tra l'anno scorso e quest'anno: "Sta lavorando benissimo. Domenica ho visto delle valutazioni non giuste sulla sua prestazione: ha sbagliato un paio di occasioni importanti ma ha fatto un grande match. Per noi è un valore aggiunto, deve continuare così". Non solo Inzaghi ha parlato alla vigilia dell'Arsenal...