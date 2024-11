Lautaro no limits: “Champions e Scudetto? Mi conosci, voglio tutto”

Finisce 1-0 la sfida del Meazza tra Inter e Arsenal valida per il quarto turno della fase campionato di Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi la portano a casa grazia a un calcio di rigore di Hakan Calhanoglu - 19° penalty su 19 trasformati da quando veste la maglia nerazzurra - nel recupero del primo tempo, poi nella ripresa si chiudono a riccio e mantengono inviolata la porta di Sommer. L'Inter e l'Atalanta sono le uniche formazioni a non aver ancora subito reti nel torneo: "La porta ancora inviolata è una cosa importante - commenta Lautaro Martinez al termine del match -, zero gol subiti a questi livelli vuol dire tanto anche se in campionato dobbiamo migliorare. Oggi sono soddisfatto della partita, siamo arrivati a 10 punti ed era questo l'importante. La differenza tra campionato e Champions? È questione di testa. Questa competizione è importantissima, ma questa voglia di difendere ci deve essere anche in Serie A".