Inzaghi, chiamata Scudetto per l'Inter: sosta in testa battendo Conte

Un ultimo passo. E che passo. Questa sera l’Inter cercherà di battere il Napoli per ottenere tre punti, sorpassare gli azzurri in classifica e tornare lì dove era stata l’ultima volta da sola il 26 maggio, ultima giornata del campionato scorso, quello chiuso in testa con la seconda stella cucita sul petto. Simone Inzaghi vuole andare a dormire e presentarsi alla sosta primo in classifica . In questo campionato l’Inter è stata in vetta solamente alla terza giornata, insieme però a Juventus, Torino e Udinese. Poi sempre a inseguire, in particolare il Napoli dalla sesta giornata quando con la doppietta di Lautaro e la rete di Frattesi i nerazzurri hanno vinto a Udine, cancellando il derby perso la settimana precedente e iniziando una striscia di ben nove gare utili fra campionato e Champions League. Quella col Milan è stata l’unica sconfitta stagionale dell’Inter. Pesante, a livello ambientale, ma comunque l’unica. Dopodiché 10 vittorie e 4 pareggi; dal 28 settembre 8 successi e il pirotecnico 4-4 con la Juventus.

Inzaghi: "La migliore Inter per battere Conte"

Non sarà l’Inter convincente e schiacciasassi della scorsa annata, ma è difficile pure criticare un cammino del genere. Anche perché in Champions con la vittoria di mercoledì contro l’Arsenal, i nerazzurri sono saliti a quota 10 punti e per i vari incroci che presenterà il calendario da qui a gennaio, sono già certi di un posto almeno nei playoff, con la prospettiva, però, di arrivare nelle prime otto e staccare così un biglietto per gli ottavi. Per i ragionamenti europei ci sarà comunque tempo. Questa sera in un San Siro stracolmo il focus dell’Inter e di Inzaghi è sul Napoli, sulla sfida con il grande ex Antonio Conte (per lui previsti applausi, a differenza di Lukaku). Inzaghi e Conte si sono affrontati poco finora, solo nei biennio (’19-21) in cui l’attuale allenatore azzurro era a Milano e Inzaghi prendeva il volo con la Lazio. Due vittorie per Conte, una per Inzaghi e un pari; un motivo in più per Simone per cercare stasera di riequilibrare il bilancio: "Sicuramente col Napoli sarà una partita diversa da quella contro l’Arsenal, in Europa c’è più intensità. Però sarà una gara bellissima - ha raccontato ieri Inzaghi a InterTv -, affrontiamo chi in questo momento è in testa al campionato. Conte è già riuscito a dare un’ottima organizzazione a una squadra forte e di qualità. Ci vorrà una delle migliori Inter per fare una grande partita davanti al nostro pubblico".

Inzaghi: obiettivo primo posto

Formalmente Inzaghi non ha voluto parlare di primo posto - "adesso è presto, sappiamo che siamo solo alla dodicesima di campionato, ne mancano tantissime", però sa bene quanto un successo manderebbe un determinato messaggio a tutto il campionato: occhio, l’Inter è ancora qui. "Sarà una partita molto importante per il nostro cammino - ha infatti aggiunto l’allenatore nerazzurro -, per chiudere bene prima della sosta. Cercheremo di fare il massimo contro una rivale fortissima. Conosciamo il Napoli, le sue qualità, in trasferta hanno subito gol solamente alla prima giornata a Verona. Sarà molto importante tenere le distanze giuste, ci vorrà grandissima organizzazione e curare ogni minimo dettaglio perché in gare del genere può fare la differenza". Al di là degli ultimi dubbi di formazione, Inzaghi dopo aver fatto rotazioni con Venezia e Arsenal, stasera schiererà l'undici di gala, quello migliore possibile: "Stiamo cercando di recuperare energie fisiche e mentali, la squadra ha speso molto - ha concluso -. Abbiamo avuto qualche problemino nelle rotazioni a causa degli infortuni patiti a Roma all'inizio di quest'ultimo ciclo. Adesso ci manca l'ultimo sforzo col Napoli, però sono fiducioso. I ragazzi lavorano sempre col sorriso, quello per me è un grandissimo segnale: non vuole dire lavorare meno, ma meglio. Ho la fortuna di avere tanti leader in rosa che aiutano me e lo staff a lavorare al meglio ogni giorno".