Inzaghi rimastica amaro: "Doveva vincere l'Inter, il Napoli non ha fatto un tiro"

Sullo sfogo di Conte contro il Var a fine gara , Inzaghi ha commentato: "Non ho nulla da commentare, penso che Antonio abbia parlato per proprio conto. A volte si ha, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo. Quando ho preso l'ammonizione, può capitare che un arbitro possa sbagliare e tutti noi dobbiamo dargli una mano. Sono tutte partite intense, decise da episodi e dobbiamo cercare di dare una mano agli arbitri". Inzaghi ha poi aggiunto: "Ci sono squadre che si sono rinforzate, servirà continuità e bisognerà cercare di non avere infortuni come nell'ultimo periodo. Adesso speriamo che i ragazzi possano tornare dalle nazionali nel migliore dei modi, dopo la sosta ritroveremo anche Carlos Augusto che ci è mancato tanto".

Così Inzaghi in conferenza

In conferenza stampa, Inzaghi ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi sono stati tanto bravi. Gli ho fatto i complimenti, abbiamo fatto una gara intensa contro un avversario forte, che l'ha dimostrato anche stasera. Siamo andati in crescendo, non abbiamo concesso nulla, siamo ritornati sul pareggio e poi nel secondo tempo siamo andati in dominio totale. Io da allenatore devo scindere il risultato dalla prestazione e, considerando quanto speso mercoledì contro l'Arsenal, faccio i complimenti alla squadra". Inzaghi ha poi concluso così: "Bisognerà tenere la continuità delle ultime dieci partite, perché otto vittorie e due pareggi...In queste sedici partite ne abbiamo sbagliata una e l'abbiamo persa, le altre sono state fatte bene e i ragazzi sono stati bravi, perché non avevamo rotazioni profonde. La partita di stasera mi conforta molto. Stasera sul corner dovevamo stare più attenti, è stata una palla deviata e dovevamo essere più attenti. Però la squadra è rimasta concentrata per 90 minuti, è chiaro che in quell'occasione dovessimo essere più attenti".