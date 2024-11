Inter-Napoli, l’audio surreale in sala Var. Anche Bergomi perde la pazienza...

"Se c'è un errore il VAR deve intervenire, o un presunto errore. Chiama l'arbitro, l'arbitro va a vedere. Poi oggi Mariani magari andava a vedere e confermava il rigore. Bene, l'avrei accettato di più. Ma che significa che non può intervenire?". Antonio Conte ha detto la sua per quanto riguarda il rigore concesso all'Inter per il fallo di Anguissa su Dumfries. Non tanto per il rigore in sè, ma per il protocollo che è stato adottato dall'arbitro e dal mancato intervento del Var. Un episodio che è stato analizzato nel dettaglio dall'ex fischietto Damato a Open Var su Dazn.