Var caos: perché Conte ha ragione e perché funziona così male

Antonio Conte ha parlato chiaro dopo Inter-Napoli e ha fatto bene, perché non se ne può più degli sfondoni arbitrali e siamo appena arrivati alla dodicesima giornata della Serie A. Ha sbottato l'allenatore dei partenopei: "Che cosa vuole dire: il Var non può intervenire? Se c'è un errore, il Var non può non intervenire, punto e basta. Questa è una cosa che mi fa veramente incazzare. A livello di logica il Var deve essere usato per correggere errori. Ci stiamo di nuovo trovando in una situazione in cui si creano retropensieri tra tutti. Fatemi capire, il Var deve intervenire se c'è un errore. Deve correggere l'arbitro, punto e basta. Il VAR deve richiamare l'arbitro, perché dovrei essere io a farlo. Non significa niente il Var a chiamata". Parole sante. Ovviamente, offrono lo spunto per una considerazione di carattere generale, riguardante non soltanto l'episodio specifico del rigore accordato ai Campioni d'Italia che ha mandato Conte su tutte le furie.