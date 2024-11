Calhanoglu, l'ultimo rigore sbagliato? C'era la Juve e Irrati non fu d'accordo

Hakan Calhanoglu in Inter-Napoli è stato croce e delizia per Simone Inzaghi . Il centrocampista turco prima ha realizzato il gol del pareggio con un grande tiro da fuori area ma quando è stato fischiato il tanto discusso rigore ( per informazioni chiedere a Conte ) ai nerazzurri il centrocampista turco ha colpito il palo alla destra di Meret mandando in frantumi le possibilità di vittoria per i padroni di casa. Un errore decisamente insolito per Calhanoglu, che ha sempre rappresentato una certezza soprattutto per quanto riguarda le conclusioni dal dischetto. Con la Turchia un campanello d'allarme era già suonato il 14 ottobre, quando Hakan sbagliò un calcio di rigore contro l'Islanda (vincendo 4-2), ma con squadre di club il centrocampista di Inzaghi non falliva ufficialmente dagli 11 metri dal 2016 quando giocava con il Bayer Leverkusen . Ufficialmente, appunto, perché in realtà un precedente più vicino ci sarebbe e la Juventus se lo ricorda bene.

Calhanoglu, ricordi Szczesny? L'ultimo rigore sbagliato

Ieri Max Allegri era in tribuna da spettatore, ma domenica 3 aprile 22 allo Stadium era ancora l'allenatore della Vecchia Signora in occasione del derby d'Italia con i nerazzurri terzi in classifica a 60 punti e i bianconeri quarti a 59. Nei minuti di recupero del primo tempo Irrati concesse un calcio di rigore per un fallo di Morata su Dumfries (proprio come ieri) e Calhanoglu si vide neutralizzare la conclusione da uno strepitoso Szczesny che poi non riuscì ad opporsi ad una seconda ribattuta. In ogni caso niente da fare, poiché il direttore di gara concesse la ripetizione del calcio di rigore per l'ingresso anticipato in area di De Ligt. Sul secondo tentativo ecco il gol diretto del turco. Insomma, una partita decisamente non tranquilla dal punto di vista arbitrale anche considerando il mancato penalty concesso alla Vecchia Signora per un netto intervento di Bastoni su Zakaria e la mancata seconda ammonizione per Lautaro in seguito ad un fallo su Chiellini. Se lo ricorda bene anche Rabiot, che sui social si espresse in maniera abbastanza decisa: "Difficile giocare 11 contro 12".

