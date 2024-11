Marotta, replica a Conte e bordata a Scaroni: “L’Inter è qualcosa di superiore”

Sulla lotta Scudetto e la Champions

"Come arrivare al livello dell'anno scorso? Le nostre performance in Champions sono prestazioni di tutto rispetto. In campionato siamo a un punto dalla vetta, anche lo scorso anno eravamo cacciatori per tutta la prima parte del campionato e la Juve era la lepre. Ora c'è il Napoli davanti, quello che cambia è che ora c'è un gruppetto di formazioni che meritano le posizioni di vertice. Il campionato è molto lungo, ci sono tantissime partite e tantissimi punti. Importante rimanere attaccati alla vetta, gennaio e febbraio saranno determinanti. Chi mi ha impressionato di più? Sicuramente squadre come Atalanta, Fiorentina e Lazio perché era da parecchio che non erano meritatamente a questi livelli. La Champions? Una grande squadra deve rispondere pienamente alle competizioni a cui partecipa, non c'è distinzione tra campionato e Champions League. Dobbiamo essere protagonisti fino in fondo in tutte le competizioni", ha concluso Marotta.