Marotta, frecciata alla Juve e frase assurda sugli arbitri: “Li studiamo”

“Una società come l’Inter, per storia, blasone e palmares, deve provare a vincere sempre". Giuseppe Marotta non ci ha girato troppo attorno alla presentazione del libro 'Inter: il nuovo secolo' scritto da Severgnini. È stato un avviso alle avversarie dirette per lo scudetto (e la Champions League), ma anche una stoccata, e nemmeno troppo velata, alla Juventus e alle società che hanno sempre detto: "L'importante è arrivare tra le prime quattro".

Marotta e la stoccata alla Juve

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, proprio su questo argomento ha proseguito: "Quando sento dirigenti di squadre importanti dire che l’importante è arrivare tra le prime quattro… No, l’importante è vincere, poi se non si vince, benissimo, significa che gli avversari sono stati più bravi. L’asticella deve essere sempre puntata verso l'alto. Perché non lottare per vincere la Champions o la Serie A? Certo poi dipende dagli avversari, ma anche da noi stessi. La paura non deve esserci".

Poi è tornato alla scelta di Conte: "In quel momento il club aveva bisogno di lui. La scelta è adeguata al momento in cui fai una scelta. A volte serve più fermezza e autorevolezza, mentre in altri dove è più rodata c'è bisogno soltanto di un gestore. A volte siamo stati tacciati di prendere troppi svincolati...". E su questo argomento il dirigente nerazzurro ha fatto un esempio ben preciso...