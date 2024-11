Lautaro, niente Verona-Inter: il capitano resta a Milano, il motivo

Tolto ogni dubbio sulle scelte in attacco per Simone Inzaghi. Lautaro sì o Lautaro no? Ora la risposta è semplice perché l'argentino non prenderà parte alla sfida di Verona con l' Inter . Il giocatore, infatti, rimane a Milano per cercare di recuperare in vista della sfida di Champions League contro il Lipsia di martedì sera. Quindi dopo Calhanoglu anche il capitano costretto a dare forfait .

Lautaro Martinez out per Verona-Inter

Dopo due ottime partite con l'Argentina per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, con un gol bellissimo in mezza rovesciata contro il Perù, Lautaro è rientrato a Milano con qualche linea di febbre. Per questo motivo Simone Inzaghi ha deciso di lasciarlo a casa in vista della trasferta di Verona.

Qualche giorno di riposo dopo il volo transoceanico e le partite con la sua nazionale con la volontà di averlo a disposizione per la sfida contro il Lipsia. Con questa notizia si riducono le scelte in attacco per il tecnico nerazzurro: Thuram e Correa al momento è la coppia favorita al Bentegodi.