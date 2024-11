Inzaghi gongola: "Acerbi unica preoccupazione, futuro a quattro possibile"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la manita dell'Inter calata al Verona, grazie anche alla doppietta firmata da uno scatenato Thuram. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Correa lo conosciamo bene, si sta allenando molto bene da luglio, per lui la concorrenza è grande però già prima dell'altra sosta avevo pensato di farlo giocare a Roma. Stavolta non avevo alcun dubbio, dovevo decidere chi fargli giocare a fianco fra Thuram e Arnautovic. Lautaro lo avrei portato in panchina per darci una mano nel finale, sono contento per Joaquin e per i ragazzi, abbiamo fatto una grande gara". Sulla difesa a quattro, Inzaghi ha aggiunto: "Per noi è una soluzione, nella ripresa avevo bisogno di far rifiatare qualche giocatore perché le nazionali portano via tante energie anche mentali. Carlos Augusto era al rientro dopo un mese di assenza Siamo riusciti a vincere una partita importantissima, l'unica piccola preoccupazione è il problemino di Acerbi che per precazione mi ha chiesto il cambio perché non sentiva un flessore uguale all'altro ma abbiamo visto com'è entrato De Vrij. Speriamo di riavere presto Ace".