C’è il Lipsia a San Siro: così Inzaghi ribalta l’Inter per la Champions

MILANO - Un’altra Inter per chiudere - o quasi - i giochi per uno dei primi otto posti in classifica della super Champions. Simone Inzaghi non ha intenzione di cambiare la strategia intrapresa in questa stagione. A Verona ha vinto un’Inter, contro il Lipsia domani sera a San Siro (65mila spettatori previsti) dovrà giocare un’altra squadra con l’obiettivo di raccogliere tre punti che permetterebbero ai nerazzurri, dopo cinque giornate, di potarsi a 13 punti con all’orizzonte la concreta possibilità di saltare i playoff in programma a febbraio e potersi concentrare in quel mese sulla corsa in campionato. È vero che il 10 dicembre l’Inter sarà di scena a Leverkusen, però poi chiuderà a gennaio contro Sparta Praga (in trasferta) e Monaco (in casa): con almeno altri 6 punti, le chance di essere fra le magnifiche otto sarebbero oggettivamente alte, al limite della certezza. Dunque la sfida di domani rappresenta una sorta di mezzo match-point per strappare in anticipo un biglietto per gli ottavi. Inzaghi proverà la squadra che dovrà superare i tedeschi, a quota zero dopo quattro giornate, direttamente sul prato di San Siro. Il campo, infatti, è stato rizollato dopo Italia-Francia del 17 novembre, anche se non è sembrato così migliorato durante Milan-Juventus di sabato sera.