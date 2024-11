Inzaghi e l'Inter nei guai: infortunio per Frattesi e condizioni di Acerbi

L'Inter perde Francesco Acerbi: il centrale di difesa, sostituito nella sfida contro l'Hellas Verona, oggi ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell'ex Lazio verranno monitorate quotidianamente. Acerbi salterà dunque la sfida di Champions League contro il Lipsia e la trasferta di Serie A contro la Fiorentina. Guai anche per Davide Frattesi: nella seduta di allenamento di oggi, l'ex Sassuolo non era presente e non ha lavorato insieme ai compagni. Il centrocampista nerazzurro ha un'infiammazione alla gamba sinistra ed è in forte dubbio per la sfida contro il Lipsia.