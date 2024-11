Mercato Inter, l'identikit del nuovo difensore e la situazione Acerbi-De Vrij

MILANO - Un sospiro di sollievo per l’immediato, un po’ di preoccupazione in chiave proseguo della stagione. Ieri Francesco Acerbi si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema muscolare accusato a Verona sabato pomeriggio: elongazione (lieve) al bicipite femorale destro. Dunque niente Lipsia stasera e una piccola speranza di recuperare per il big match di domenica a Firenze, altrimenti tornerà contro il Parma il 6 dicembre a San Siro.

Le prossime mosse

L’Inter però si interroga su come agire nei prossimi mesi, se fare ricorso al mercato di gennaio per ingaggiare un nuovo difensore centrale - Bijol -, anticipando magari di sei mesi un investimento già previsto per l’estate 2025, quando un intervento nel reparto arretrato sarà necessario, soprattutto se non verrà rinnovato il contratto in scadenza a De Vrij. Acerbi - che ha il contratto fino al 2026, ma il club ha un’opzione per interrompere il rapporto già a giugno 2025 - il 10 febbraio compirà 37 anni e il fisico sta iniziando a presentargli il conto delle tante battaglie combattute. Questo infortunio è il secondo nel giro di un mese (il 20 ottobre si procurò a Roma un’altra elongazione al bicipite femorale, questa volta sinistro, rimanendo fermo una quindicina di giorni), mentre il 3 giugno l’ex giocatore della Lazio si era operato per risolvere il problema di pubalgia che lo aveva condizionato nel finale della scorsa stagione, perdendo così l’Europeo. Nell'annata '23-24 due ko importanti per due problemi al polpaccio destro.

Obiettivi

L’Inter è impegnata su tanti fronti, a gennaio e febbraio il calendario sarà ancora intasato. Inzaghi, dunque, non può permettersi di ritrovarsi con i giocatori contati. Come detto l’Inter nel mercato estivo 2025 dovrà prendere un difensore, dopo aver pensato - sognato? - di poter tentare l’assalto a Buongiorno nel luglio scorso. Marotta, Ausilio e Baccin monitorano il mercato europeo, alla ricerca anche di eventuali parametri zero, ma c’è un giocatore in Serie A che l’Inter segue da tempo, Jaka Bijol dell’Udinese. I rapporti con i friulani sono ottimi e l’Udinese, oltre a trovarsi - oggi - in una posizione di classifica relativamente tranquilla, a gennaio avrà a disposizione il francese Solet, già tesserato. Bijol, vicino alla cessione in estate, potrebbe essere sacrificato a gennaio, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Inter ora fa sapere che è presto per certi discorsi, ma in società ci stanno pensando, con la possibilità di mettere sul piatto come contropartita il prestito del giovane Palacios, chiuso a Milano.