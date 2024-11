Costacurta e Capello votano Inter: “Può vincere la Champions, ha tutto”

Capello sull'Inter e Simone Inzaghi

"Bisognava guardare la classifica di Bundesliga per capire che non sarebbe stata una gara semplice - commenta Fabio Capello -. Il Lipsia è una squadra tonica, che ha buone qualità e fisicamente molto valida. Ha creato dei problemi. Di solito l'Inter tecnicamente e fisicamente ha fatto vedere di essere superiore agli altri, ma stasera in alcune fasi ha sofferto. Però s'è vista una squadra che si è aiutata fino alla fine, hanno giocato l'uno per l'altro. L'Inter è una squadra che sa cosa fare e come farlo - sottolinea il tecnico di Pieris -. È merito di Inzaghi che ha dato un gioco. Ma la cosa bella è la personalità, quando giochi contro l’Inter capisci che è una squadra che può farti male in qualsiasi momento, per la qualità ma soprattutto per la determinazione. Cinque partite senza subire gol: si vede che c’è lo spirito di sacrificio. La do per favorita per il campionato, ma la vedo molto bene anche per la Champions".