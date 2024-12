Marotta: "Normale sospendere la partita, al recupero penseremo dopo"

"I dirigenti della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con loro poco fa. Sono qui per dare la vicinanza dell'Inter ma credo di tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina. Siamo una comunità, è normale prendere la decisione di sospendere la partita. Siamo stati tutti emotivamente coinvolti. Speriamo che il fatto non sia gravissimo, sarà la Fiorentina stessa che comunicherà la situazione. Volevo solo portare il mio pensiero e quello di tutti i giocatori dell'Intere". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport a proposito del rinvio della partita contro la Fiorentina visto il malore di Edoardo Bove.