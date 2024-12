Inter, il timore è dietro. Sul prescelto arrivano conferme, ma non è l'unico...

Inter, gli altri nomi per la difesa

Per l’estate, per esempio, viene seguito Comuzzo, rivelazione della Fiorentina (ma non sarà semplice trattare con Commisso), mentre è un capitolo a parte l’interesse per l’Under21 Bertola dello Spezia, eventuale rinforzo in prospettiva. Il club nerazzurro sta osservando anche elementi all’estero (per esempio l'argentino Di Cesare del Racing, l’ex squadra di Lautaro), però quanto accaduto in questa prima parte di stagione con Acerbi, ha acceso una sorta di campanello d’allarme. A gennaio e febbraio la squadra di Inzaghi avrà molti impegni - dalla Supercoppa alle ultime due gare di Champions, passando pure per il recupero con la Fiorentina - e nessuno in Viale della Liberazione vuole correre il rischio di avere la coperta corta quando la stagione entrerà nel vivo.