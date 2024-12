Inter, quell'asterisco che ricorda Radu. Inzaghi non parla, Arnautovic-Siviglia

Ancora quell’asterisco in classifica. L’effetto collaterale calcistico di quanto accaduto domenica a Firenze costringe l’Inter a vivere - non si sa per quanto tempo - un campionato di rincorsa. Oltre alla gara che verrà saltata per la Supercoppa, i nerazzurri dovranno recuperare quella del Franchi, il che riporta la mente alla prima stagione con Simone Inzaghi allenatore e a quel recupero indigesto a Bologna quando la paperissima di Radu, unita a una gara giocata in modo alquanto pasticciato dopo un inizio sprint, portarono al decisivo sorpasso del Milan. Grazie a una classifica confortante in Champions (per centrare la qualificazione agli ottavi potrebbero bastare 4 punti nelle ultime tre giornate), le scelte verranno tarate principalmente sul campionato, quindi stasera è attesa scendere in campo a San Siro la formazione rimasta in campo per i 16 minuti giocati a Firenze. Unica variazione sul tema in panchina, con il ritorno di Carlos Augusto, mentre Francesco Acerbi resterà ancora ai box (i frequenti infortuni del centrale, nonché tempi di recupero dilatati da un fisico molto spremuto, come già sottolineato, imporranno una approfondita riflessione sull’opportunità di intervenire sul mercato a gennaio).