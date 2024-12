Inzaghi, stoccata a Conte: “Sapete come sono. Napoli? Ora sarà aiutato”

Inzaghi ha poi risposto sull'eliminazione del Napoli in Coppa Italia, che alleggerisce ulteriormente il calendario della squadra di Antonio Conte . "Di quanto possa influre se n'è sempre parlato - ha aggiunto in conferenza stampa - . Poter preparare le partite con più tempo e più tranquillità è sicuramente un aiuto, ma per quanto riguarda gli altri ognuno farà il suo percorso. Io mi concentro sull'Inter, sappiamo che adesso avremo un tour de force, avremo la Supercoppa, dovremo recuperare le partite con Bologna e Fiorentina, sarà tutto più complicato per noi. Lo sapevamo dall'inizio quale sarebbe stato il nostro percorso. A Firenze non è stata una serata semplice, adesso Edoardo sta bene e siamo tutti più tranquilli. Sono stati momenti difficili per tutti”. Io ho 25 giocatori compresi i portieri di cui sono innamorato e non li cambierei con nessuno. Mi hanno dato tutto e stanno continuando a darmi tutto".

Inzaghi: "Non mi importa chi segna"

"A me la cosa che piace di più è la vittoria, se poi segnano in tanti mi aiuta ancora di più. Non mi interessa chi segna, mi interessa vedere quanto visto stasera. Abbbiamo avuto continuità e lucidità. L'unico neo è quel gol preso perchè la squadra non lo meritava per come ha difeso. Non è stato meritato, guardo quello, ma sono molto contento per quanto fatto dai ragazzi in campo. Lo sapete come sono, io mi concentro sulle cose nostre. Rimango concentrato su quello in cui posso incidere, siamo in un ottimo momento ma ci sono altre squadre che vanno molto forte e dobbiamo continuare così", ha concluso il tecnico.