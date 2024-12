Mago Dimarco lancia in orbita l'Inter schiacciasassi: pronta per il Bayer

A San Siro, il volenteroso Parma di Pecchia, alla centesima panchina gialloblù, ha tenuto testa all'Inter per 40 minuti. Poi, Dimarco ha cominciato a sgretolare la determinazione emiliana grazie alla sua magia: colpo di tacco col sinistro, gol di destro nella stessa porta dove, sei anni fa, segnò la prima rete in Serie A, ma con la maglia del Parma e l'avversaria era proprio l'Inter. Le vie del calcio, si sa, sono variegate e spesso raccontano storie come quella del miglior difensore esterno d'Europa. Nella ripresa, la classe eccelsa di Mkhitaryan ha spedito Barella davanti a Suzuki e, tre mesi dopo il gol all'Atalanta e dopo tre minuti d'attesa causa Var, il centrocampista è tornato a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, arrotondato da Thuram, al centro numero 10 in 14 partite di campionato. Come a ribadire quanto il ventisettenne vicecampione del mondo sia uno dei migliori colpi della gestione Marotta.