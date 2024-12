Inter, dentro la crisi Lautaro. Inzaghi: "L'ho lasciato in campo sperando..."

Uscita vincitrice dalla sfida interna contro il Parma, l'Inter rientra dalla 15ª giornata con un bilancio di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare. A San Siro, gli uomini di Inzaghi si sono imposti con il finale di 3-1. Un risultato recante le firme di Dimarco - autore di un gol capolavoro - Barella - tornato in veste di marcatore - e Thuram - che ha finalmente trovato la sua posizione ideale in area - . Nel taccuino dei marcatori non c'è dunque il nome di Lautaro, nonostante il capitano nerazzurro abbia in più di un'occasione sfiorato il gol. L'argentino ha fame di gol, ma la portata principale non è ancora stata servita. E se di crisi si può parlare, il calo nel rendimento del numero 10 non sta però di certo compromettendo la striscia di risultati che vede l'Inter procedere ad alte quote sia in campionato che in Champions. A dirlo è per primo Inzaghi, che nel post partita ha dichiarato: "A me la cosa che piace di più è la vittoria, se poi segnano in tanti mi aiuta ancora di più. Non mi interessa chi segna". Il tecnico ha comunque preso a cuore il caso Lautaro, ammettendo di avere lasciato in panchina Taremi (o Arnautovic) per concedergli tutti e 90 minuti più recupero nella speranza che trovasse la porta. Ma così non è stato.