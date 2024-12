L'ex Inter punge: “Gol alla Juve come la doppietta al Real. Napoli, attento...”

In vista del big match tra il Napoli e la Lazio , Sky Sport ha "convocato" un doppio ex importante della sfida: Goran Pandev . Il macedone ha fatto la storia di entrambi i club e ha ricordato i bei momenti vissuti con entrambe le maglie. Poi si è soffermato anche sui singoli, su Baroni e Conte e ha citato anche la Juventus . Poi una parentesi anche sul triplete conquistato con l'Inter nel 2010.

Pandev: "I gol con la Juve li ricorderò per sempre"

"Se ricordo un gol particolare al Napoli? Ne ricordo tanti. I gol contro la Juve me li ricorderò per sempre così come la doppietta con la Lazio contro il Real Madrid. Forse le partite migliori le ho fatte con la maglia biancoceleste" - ha spiegato Pandev a Sky Sport. Poi il macedone ha elogiato il lavoro dei capitolini e il loro tecnico: "Stanno facendo grandissime cose e Baroni ha dimostrato che è un grande allenatore, è stato sempre sottovalutato e si è meritato questa chiamata. Hanno fatto acquisti giusti per il suo gioco. Stasera mi aspetto una partita equilibrata e diversa rispetto a quella di Coppa. Sicuramente il Napoli farà 11 cambi e punterà tutto sul campionato. Conte è un allenatore forte e vuole vincere. Proveranno fino alla fine a portare lo scudetto a casa".