Inzaghi, l'Inter solida e l'attesa del Lautaro d'Argentina

MILANO - Una sola sconfitta in stagione (il 22 settembre contro il Milan), tredici risultati utili consecutivi fra cui 11 vittorie dopo quel ko, 2 gol incassati nelle ultime sette gare dopo il 4-4 contro la Juventuse. Poi il terzo posto momentaneo in Serie A, nonostante una gara da recuperare, e il secondo in solitaria in Champions a tre giornate dal termine della prima fase (con zero reti prese, miglior difesa del torneo). Simone Inzaghi ha di che sorridere anche perché l’ Inter , dopo alcune prestazioni non scintillanti di inizio autunno, nell’ultimo periodo sta dando l’impressione di crescere, di rendimento e di condizione. Due i nei, uno che ovviamente fa storcere il naso al tecnico ed è rappresentato dagli infortuni che in quest’annata sono aumentati rispetto a quelle precedenti, l’altro che fa invece… ben sperare Inzaghi e ha un nome e un cognome: Lautaro Martinez . Il capitano anche venerdì contro il Parma è incappato nella classica serata storta: tre gol sbagliati (uno clamoroso), due rigori guadagnati e tolti (giustamente) dal Var. Se c’è stato un Calimero nella gara congli emiliani, è stato l’argentino, sempre volenteroso però sotto l’aspetto dell’impegno (vedi un recupero difensivo nel minuti finali) e apparso comunque in crescita come brillantezza.

Dentro la crisi di Lautaro Martinez: i numeri

I gol, però, latitano. È vero che la scorsa stagione Lautaro partì fortissimo, però è evidente che qualcosa si sia inceppato. Il “Toro” fra campionato e Champions è fermo a quota 6 gol in 17 partite. La sua media reti è clamorosamente precipitata da marzo in poi, quando ha invece cominciato a segnare a raffica con l’Argentina. Di fatto Lautaro ha invertito i fattori: prima faticava con la Selección ed era un rullo compressore col club, adesso è il contrario. Con l’Argentina da marzo a oggi ha messo insieme 11 gol in 16 presenze, con l’Inter è invece fermo a 7 in 24 incontri, mentre fra agosto 2023 e marzo 2024, avevo messo a referto 26 reti in 34 gare.

Lautaro, Inzaghi ottimista nonostante il momento no

Però... è qui che nasce l’ottimismo di Inzaghi: se l’Inter anche senza l’apporto realizzativo di Lautaro Martinez sta tenendo il ritmo giusto nelle due competizioni, chissà cosa potrà succedere quando il capitano tornerà a dare del tu alla porta avversaria. Lautaro - lo ha ammesso pure lui - ha indubbiamente patito quanto accaduto in estate: prima la Copa America, quindi le poche vacanze e una preparazione ridotta all’osso. Avrebbe avuto bisogno di staccare un mese per rincarire le pile, ma non ha avuto questa opportunità. Adesso la medicina scelta da Lautaro e da Inzaghi è quella di giocare, ritrovare la miglior confidenza restando in campo. Per questo motivo il tecnico è tentato di confermarlo anche per la decisiva trasferta a Leverkusen di martedì: vincere contro il Bayer, infatti, permetterebbe all’Inter di vedere il traguardo degli ottavi senza passare dai playoff. E Lautaro, che in Champions ha segnato solo contro la Stella Rossa, ha voglia di incidere in Europa. Fra oggi e domani Inzaghi sceglierà cosa fare: considerando il modo di giocare dei tedeschi è probabile la conferma di Thuram, con Lautaro che potrebbe dunque scalzare Taremi dal suo ruolo di titolare fisso in Champions.