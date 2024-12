Barella getta la maschera Inter: "Vogliamo il Triplete, possiamo vincerlo"

"Dal punto di vista sportivo il mio sogno è la Champions. Non può che essere questo il sogno dopo che sei arrivato in finale e non sei riuscito a vincerla". Barella ha poi risposto sulle difficoltà dell'Inter sofferte negli scontri diretti. "Dopo aver vinto il campionato non è mai facile ritrovare quella mentalità, però penso che arriverà presto. L'importante è ritrovare quella compattezza che avevamo un po' perso e che è sempre stata il nostro punto di forza, ma già nelle ultime partite si è rivisto anche in campionato quello che finora abbiamo tenuto per la Champions League".

Marotta: "Lazio in grande forma"

"La trasmissione gratuita su Dazn di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l'Inter Campione d'Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita, per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato. Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo".

Lotito: "Lazio-Inter come una festa"

"Dazn ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio. Trasmettere gratuitamente su Dazn un big match di Serie A così importante, vista anche l'attuale classifica, dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili e promuovere un calcio ancora più vicino e condiviso. Bene, quindi, che si permetta a tanti tifosi laziali di vedere gratis questa partita sui canali ufficiali gestiti dalla piattaforma che detiene i diritti. Lunedi sera sarà una grande festa per il calcio sia allo stadio per chi potrà venire e sia a casa grazie a questa iniziativa".