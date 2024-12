"Inzaghi pippa, perde scudetti e in Champions prende le rumbe": Cassano show

Che l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi non sia nelle grazie di Antonio Cassano era risaputo, l'ex giocatore di Inter e Milan non perde occasione di esporre senza mezzi termini il proprio giudizio sul tecnico nerazzurro e questa volta è dovuto pure intervenire Lele Adani per placarlo. Nell'ultimo episodio di "Viva el Futbol" Cassano ha commentato la prestazione dell'Inter a Leverkusen a modo suo, in maniera diretta e frontale.

Cassano contro Inzaghi

"C'è una grande differenza, ed è una mia opinione: in panchina c'è un fenomeno nel Leverkusen mentre c'è una pippa nell'Inter" un'affermazione troppo forte che ha costretto Adani a intervenire per cercare di ristabilire ordine: "No, pippa no. È esagerato Anto. Pippa non l'hai mai usato". Fantantonio replica: "Facciamo allenatore scarso. Mi dici un solo giocatore del Leverkusen che giocherebbe nell'Inter? La differenza è che c'è un allenatore a cui piace fare calcio come piace a noi, studia, li fa essere giocatori mentre Inzaghi stranamente nelle partite complicate, mette Taremi a fare sportellate a destra e a sinistra - aggiunge - In Italia sembra che giochi bene e domini . Prima ho usato pippa, non è una pippa, non è buono, non mi piace. Ha perso due scudetti, va in Coppa dei Campioni e prende delle rumbe. L'anno scorso è andato fuori contro una squadra meno forte della sua".