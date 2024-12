Inzaghi, tutti i big per battere una grande

MILANO - Nel brindisi pre-natalizio della prima squadra organizzato nella Sala Executive di San Siro (anticipato a ieri sera causa affollamento del calendario nelle prossime settimane come la tangenziale all’ora di punta) Simone Inzaghi, una volta salito sul palco, ha imbracciato il microfono e - dopo i tanti ringraziamenti di rito - ha pronunciato parole che suonano come un manifesto programmatico: «Sappiamo tutti che vincere è difficile e che rivincere lo è ancora di più, però penso che si possa fare ancora qualcosa di importante e ne sono convinto». Va detto che mai - a differenza della stragrande maggioranza dei colleghi - Inzaghi si è nascosto sugli obiettivi dell’Inter, questo anche se ultimamente il concatenarsi di un paio di infortuni in difesa ha complicato terribilmente i sui piani. Perché Pavard nella migliore delle ipotesi tornerà per la Supercoppa, altrimenti bisognerà spostare la lancetta a Venezia-Inter del 12 gennaio; mentre Acerbi resta un punto interrogativo grande così anche perché ultimamente si sono dilatati di molto i suoi tempi di recupero nei suoi sempre più frequenti problemi muscolari.

Lunedì a Roma contro la lanciatissima Lazio verrà riproposta l’Inter di gala, quella tutti i big in campo, fatta eccezione per i due lungodegenti che saranno sostituiti da Bisseck e De Vrij. L’obiettivo - ambizioso - è quello di dare un segnale forte alla concorrenza. L’Inter, complice la gara che dovrà recuperare a Firenze, in campionato è costretta a inseguire, ma dovesse sbancare Roma darebbe un messaggio fortissimo alle altre pretendenti per lo scudetto. Questo lo sa bene pure Inzaghi che a Leverkusen ha ragionato anche in ottica Roma ben sapendo come quello con la Lazio sia già un crocevia fondamentale negli equilibri della stagione nerazzurra.

Le grandi indigeste

Un’annata in cui i campioni d’Italia, dopo aver sculacciato l’Atalanta ad agosto (4-0) non hanno più vinto un big match. Il filotto negativo è iniziato con la sconfitta nel derby, è proseguito con i due gol rimontati dalla Juve a San Siro (4-4 il finale) e si è chiuso con l’1-1 con il Napoli sempre al Meazza. Lunedì Inzbaghi si affiderà ancora una volta a Lautaro Martinez e a Mbarcus Thuram per invertire la tendenza, confidando pure nello spirito di rivalsa del gruppo dopo il ko con il Bayer.

Riscatto immediato

L’Inter,e questo dovrebbe un po’ inquietare Baroni, nell’ultima stagione e mezza ha infatti sempre fatto seguire una vittoria alle sconfitte. Unica aurea eccezione l’1-1 con il Napoli (17 marzo) dopo l’eliminazione patita dalla Champions a opera dell’Atletico Madrid ai rigori, ma lì la squadra poteva vantare più di un alibi, dalla faticaccia fatta in Coppa (col match chiuso ai rigori), fino a una classifica in campionato ormai cristallizzata. Tutt’intorno, per gli inzaghiani dopo ogni battuta d’arresto sono arrivate solo vittorie: 4-0 a Salerno (30 settembre, dopo l’1-2 col Sassuolo); 2-0 al Lecce (23 dicembre, dopo il ko 2-1 in Coppa Italia con il Bologna) e 5-0 a Frosinone (10 maggio, dopo l’1-0 a Reggio Emilia sempre con il Sassuolo). Tradizione confermata questa stagione dove l’amarissimo calice trangugiato nel derby è stato digerito a Udine (28 settembre, 3-2 per i nerazzurri il finale). Ora c’è la Lazio: l’asticella è molto alta, ma l’Inter vuole urlare a tutti le proprie ambizioni tricolori.