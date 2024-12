"Nessuno come me all'Inter. Lautaro fatica? Tutta colpa della..."

"Tutta colpa della Copa América: è tornato stanco dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria, ma il Toro non si discute. Lautaro resta un campione. Lo definisco un giocatore classe A; perché sa far tutto. È un goleador, ma fa pure un lavoro incredibile per la squadra. È normale essere stanchi, quando si giocano 100 partite all’anno: Lautaro non riposa mai. Avrebbe solo bisogno di tirar il fiato e poi sono sicuro tornerà a essere brillante come sempre".

Intanto a trascinare l’Inter ci pensa Thuram…

"Il francese sta facendo benissimo. Quest’anno è devastante: lui e Lautaro formano la coppia-gol più forte del campionato. Sono micidiali".

I nerazzurri sembrano preferire la Champions allo scudetto: fanno bene?

"L’Inter è fortissima e può aprire un ciclo. Non deve scegliere cosa vincere, ma puntare a prendersi tutto. Per me può fare l’accoppiata campionato-Champions, anche perché la nuova formula europea farà saltare qualche big in anticipo...".