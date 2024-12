Barella si ferma, Inter in ansia: Inzaghi attende l'esito degli esami

La sostituzione in via precauzionale al 74' della gara dell'Olimpico per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra, non ha evitato lo stop a Nicolò Barella. Per il centrocampista dell'Inter pausa forzata nei prossimi due impegni che attendono i nerazzurri: salterà sicuramente la partita di Coppa Italia in programma a San Siro contro l'Udinese e difficilmente farà parte della gara contro il Como di lunedì 23 dicembre. Da capire, allo stato attuale, se potrà rientrare contro il Cagliari o se il suo 2024 potrà considerarsi concluso in anticipo. Il 3 gennaio 2025 l'Inter tornerà in campo a Riyadh contro l'Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa italiana sperando di riaverlo a disposizione.