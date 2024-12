Barella infortunato: le condizioni dopo gli esami Inter e i tempi di recupero

Lieve elongazione all'adduttore per Nicolò Barella. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter, costretto a fermarsi nel corso della trasferta all'Olimpico contro la Lazio di Baroni, che ha poi visto la formazione di Inzaghi imporsi con il finale di 6-0. La società nerazzurra ha reso noto l'esito degli esami strumentali svolti presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. I prossimi impegni stagionali, prevedono il match di Coppa Italia contro l'Udinese in programma alle ore 21 del 19 dicembre, e a seguire le due sfide di campionato contro Como (in casa) e Cagliari (in trasferta), ultimi impegni del 2024. Poi sarà il momento di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana in programma dal 2 al 6 gennaio 2025.