Inzaghi: "25 titolari e otto cambi non si sono visti. Campionato? Molto aperto"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il passaggio del turno in Coppa Italia dell' Inter contro l' Udinese , decisa dalle reti di Arnautovic e Asllani . Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Chiaramente è un grandissimo segnale. Era una partita importante, un ottavo di finale, ma quando lo dico che ho 25 titolari lo dico seriamente. Faccio delle scelte per il bene dell’Inter ma sono stati bravissimi a interpretare la gara al meglio“. Inzaghi ha poi continuato: “Ho la fortuna di avere un grandissimo gruppo di lavoro. Sono chiaramente degli ottimi segnali quelli di stasera e ora dobbiamo concentrarci sulle prossime gare“.

Le parole di Inzaghi

Inzaghi ha parlato anche delle cose da migliorare: “Si migliora tutti i giorni. Lunedì abbiamo fatto una partita in cui abbiamo vinto in maniera larga e anche lì ci sono state situazioni in cui potevamo fare meglio. Oggi avevamo contro un avversario di valore e non si sono visti gli otto cambi che abbiamo fatto“. Il tecnico nerazzurro ha concluso l’intervista concentrandosi sulla lotta al campionato: “Stiamo correndo ma lo stanno facendo anche altre squadre. È un campionato molto aperto e non c’è un divario come negli ultimi anni. Le insidie ci sono ogni giorno e devi essere bravo a recuperare forze ed energie“.