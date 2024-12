Inzaghi, emergenza difesa: "Di solito non lo chiediamo ma...". E replica a Lautaro

La 17esima giornata di Serie A sta per volgere al termine avvicinando il giro di boa di un campionato che inzia a consolidare alcune posizioni. In piena lotta per lo scudetto c'è senza dubbio l' Inter , che attende tra le mura amiche di San Siro il Como di Cesc Fabregas , partita in programma lunedì alle 20:45. Un match all'apparenza molto semplice per i nerazzurri, ma nella conferenza stampa di vigilia il tecnico Simone Inzaghi ha tenuto alta la concentrazione per evitare cali di tensione e attenzione tra i suoi ragazzi.

Inter-Como, la conferenza di Simone Inzaghi

Guai a sottovalutare il Como, Inzaghi avverte i suoi: "Sappiamo delle difficoltà che andremo ad incontrare, il Como è un'ottima squadra, ha sempre mostrato organizzazione, è un mix di giocatori esperti e di giovani con qualità. Fabregas ha già dimostrato le sue qualità, sarà una partita molto complicata". Non sono mancate le difficoltà in difesa, emergenza che si ripeterà anche contro i ragazzi di Fabregas? "Siamo in un momento dove in difesa abbiamo defezioni, ci mancano Acerbi e Pavard. Hanno avuto qualche problemino anche De Vrij e Darmian, domani mattina valuteremo insieme allo staff medico se sono recuperabili per domani sera. Ad oggi no, abbiamo qualche speranza, magari chiederemo qualche sacrificio che di solito non chiediamo. Se non saranno disponibili, valuteremo chi farà il centrale e chi il terzo".

Su Barella: "Si è allenato bene ieri e oggi, farò le valutazioni. Abbiamo finito da 20 minuti l'allenamento, penso stia bene come tutti i compagni di reparto che hanno dimostrato di stare bene con l'Udinese. Deciderò domani ma è disponibile".

Nico Paz può creare qualche problema all'Inter? "È un giocatore di qualità, con un buon fisico e un bel piede e che farà una grandissima carriera. Non lo conosco ma ne hanno parlato molto bene a livello umano. Il Como è una squadra tecnica, con ottimi principi e allenata molto bene. Nella prima parte non è stata premiata per quello fatto e ora sta avendo anche risultati, quindi, servirà a massima attenzione". Sul lavoro di Fabregas: "Mi piace molto. I suoi principi si notano nelle sue squadre. L'ho seguito in Serie B e ora in Serie A sta mostrando grande qualità di gioco. Ha fatto grandi partite contro squadre importanti, servirà attenzione perché il Como è squadra di grande qualità che gioca sempre per vincere".

Spazio a Bisseck? "Bisseck giovedì ha fatto benissimo in quel ruolo. Probabilmente avrebbe giocato Bisseck se Darmian non avesse avuto problemi. Non sappiamo se sarà disponibile, lo potrebbe fare Bastoni con Palacios e Carlos Augusto nel ruolo di braccetto. Stiamo valutando, c'è ottimismo, mancano 24 ore e a domani magari la situazione cambia".

Quali sono i margini di crescita? "Bisogna sempre lavorare per migliorarci, stiamo vedendo le difficoltà del campionato. Tutte le squadre corrono, c'è tantissima competitività, noi sappiamo che dovremo fare un ulteriore step. L’anno scorso a quest’ora era un testa a testa tra noi e un’altra sola squadra, ora ci sono più squadre, sarà una battaglia".