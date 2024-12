Marotta replica a Cardinale: “Parole fuori luogo e poco rispettose del prestigio dell'Inter”

Marotta sul mercato dell'Inter e il futuro di Inzaghi

"La finestra del mercato di gennaio non offre spesso grandi occasioni per migliorare la rosa, che comunque è già competitiva e in linea con i nostri obiettivi stagionali". Queste le parole di Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del posticipo di Serie A contro il Como. "Siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato, è molto presto e solo più avanti si delineeranno le posizioni in maniera più nitida. Oggi assistiamo invece ad una lotta ravvicinata tra tante squadre. Mercato? A gennaio non credo interverremo, sia perché abbiamo una rosa competitiva, in linea con i nostri obiettivi, ma anche perché si tratta di una finestra che non offre spesso tante occasioni - ha precisato il numero uno nerazzurro -. La nostra rosa dà già ampie garanzie per il futuro. Inzaghi? I risultati parlano da soli. Simone si è inserito alla grande nel nostro ambiente, dimostrando di essere un grande allenatore. Sono convinto che questo matrimonio possa proseguire ancora a lungo - ha dichiarato Marotta - Obiettivi nel breve termine? Il trofeo più vicino è quello della Supercoppa, vinto da noi negli ultimi tre anni e ancora nelle nostre ambizioni. Dobbiamo essere competitivi anche sugli altri fronti, cercando di vincere più partite possibili".