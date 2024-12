Inter, Lautaro non segna da 50 giorni? C'è Thuram, uno dei migliori colpi di Marotta

Non ci sono dubbi: Marcos Thuram, 27 anni, è stato uno dei migliori colpi firmati da Marotta quando ancora era amministratore delegato del club. Preso a parametro zero nell'estate 2023, il nazionale francese aveva dato un contributo determinante alla conquista della seconda stella, segnando 13 gol in campionato, ai quali aggiungere i 2 in Champions League e la rete in Supercoppa. In questa stagione promette di fare ancora meglio. Il figlio di Lilian è partito a razzo: la bordata sotto l'incrocio dei pali di Reina con la quale ha sigillato il 2-0 al Como gloi ha consentito di agganciare Retegui a quota 12 quale capocannoniere della Serie A e come non ricordare il gizzo grazie al quale, in Champions League, l'Inter è passata in extremis a Berna, sul campo dello Young Boys? Si aggiungano i 6 assist che fanno di Thuram non soltanto un finalizzatore, ma anche un prezioso suggeritore, capace di mandare a bersaglio i compagni.