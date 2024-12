Marotta, tutte le verità: "Futuro Inter di limiti, cosa faccio agli avversari"

"Intanto, chiaramente l’inchiesta è in corso e io non posso che innanzitutto esprimere gratitudine e ringraziamento alla magistratura, alle forze dell’ordine per l’opera che stanno facendo. Noi ci siamo messi a disposizione e stiamo collaborando al fine di debellare questo fenomeno che è straordinario in negativo e ha a che fare con il mondo dello sport e che forse è una delle prime volte che si verifica, che sono attività criminali che non c’entrano niente con i valori dello sport. Io ho vissuto i decenni precedenti in cui c’era magari una violenza, una violenza fisica consumata all’interno o all’esterno dello stadio ma era nell’ottica di quello che era un fenomeno di calcio". Così Marotta a proposito dell'inchiesta che ha di fatto 'decapitato' la leadership della Curva Nord dell'Inter.

"Oggi siamo davanti a una situazione che non c’entra niente con questo e quindi siamo davanti a una situazione difficile per le Società da debellare e per questo ringrazio ancora e maggiormente la magistratura e le forze dell’ordine con le quali noi stiamo collaborando al fine di garantire trasparenza", ha aggiunto. Gli si fa notare che magari si potrebbe far qualcosa per evitare che i giocatori dopo le sconfitte si debbano esporre a chiedere scusa perché una sconfitta non dovrebbe essere una colpa, ma dovrebbe essere sport. "Assolutamente d’accordo e io sono perfettamente allineato con questo, non ci sono dei giudici che alla fine della partita devono esprimere il loro verdetto, assolutamente. Se si perde evidentemente gli avversari sono stati più bravi - ha detto Marotta - chiaramente c’è il rammarico ma questi processi fatti in campo sicuramente fanno del male anche perché poi quando si parla di grandi club, di grandi partite, c’è un concetto di emulazione e i nostri figli, i nostri bambini, i nostri nipoti vedono queste immagini e da queste immagini assumono dei valori sbagliati, diseducativi e quindi questo sicuramente dobbiamo debellarlo".

Infine se a livello di Società si può fare qualcosa in più per evitare i contatti fra giocatori e ultras. "Si può e si deve fare sicuramente molto di più, però già oggi esistono figure all’interno del sistema - mi riferisco per esempio allo SLO, alla legge Maroni - che aiutano tantissimo nel garantire una certa trasparenza e quindi noi società possiamo fare qualcosa acculturando anche i nostri giocatori al rispetto di quelle che sono le leggi dello Stato, quelle che sono le norme federali che sono il codice di Giustizia Sportiva che va rispettato", ha detto. "Ecco, noi lo facciamo già perché durante l’anno calcistico facciamo delle lezioni in cui spieghiamo, grazie alla collaborazione delle autorità di polizia, con i nostri calciatori ma poi è difficile entrare nella vita privata di ogni giocatore, la vita privata è qualcosa di cui noi non possiamo controllare e quindi poi lì ecco la parte un po’ d’ombra, grigia, nella quale non possiamo entrare, possiamo magari aiutare il nostro giocatore con una cultura maggiore".