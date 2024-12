Nico Paz, piano Inzaghi e oltre: l'obiettivo Inter sulla strada di Lautaro

Per quanto riguarda quest’ultima casella del puzzle, tutto porta a Nico Paz , su cui l’Inter - anche grazie all’amicizia tra Javier Zanetti e papà Pablo, suo compagno in Nazionale - è in pressing da settimane. La suggestione più grossa è legata al fatto che Simone Inzaghi possa ripetere il salsa nerazzurra quanto gli è riuscito alla Lazio con Luis Alberto , arrivato da trequartista e trasformato in mezzala offensiva. L’Inter però punta anche a un altro argentino, l’ex Vélez Sarsfield Santiago Castro che tanto bene sta facendo al Bologna (4 gol in 16 presenze in A). Questi - è la convinzione dei giornali argentini - è deputato a porsi sotto l’ala di Lautaro in nerazzurro. Anche in questo caso le suggestioni si sprecano perché proprio “il Toro”, al suo arrivo ad Appiano, fu guidato nei primi mesi italiani da Mauro Icardi , allora capitano dell’Inter. La storia può ripetersi, a giudicare dai report entusiasti arrivati sul tavolo di Ausilio.

Castro, il plus per l'Inter

Il fatto che Castro si stia facendo le ossa in un club d’alta quota nel nostro calcio è un “plus” importante anche in ottica ambientamento all’Inter. Era la strada pensata per Valentin Carboni ma la rottura del crociato, con annessa operazione, ha frenato il suo percorso di crescita (possibile che il Marsiglia decida di tenerlo, riscrivendo gli accordi presi un’estate fa). Là davanti l’Inter - tra l’altro - ha un altro giocatore su cui tutti scommettono a occhi chiusi in seno all’area tecnica, vale a dire Francesco Pio Esposito che però, prima di pensare di tornare alla casa madre dalla porta principale, dovrà giocare almeno una stagione in Serie A. Potrebbe farlo sempre allo Spezia, in caso di promozione, oppure in un’altra squadra. Magari proprio il Bologna ma ogni discorso in tal senso è ancora prematuro. Non lo è l’idea di ripopolare la colonia albiceleste di stanza ad Appiano, terra in cui gli argentini hanno già scritto la storia.