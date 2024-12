Lady Inzaghi e la denuncia social: "Non è Simone". Account chiuso© .

Ancora una denuncia social da parte di Gaia Lucariello, la moglie dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto che la ritrae con il tecnico nerazzurro, i figli Lorenzo e Andrea e il primogenito di lui, Tommaso (nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi). L'immagine è stata poi ricondivisa da un profilo con il nome di Inzaghi ma l'allenatore dell'Inter, in realtà, non ha nessun profilo ufficiale sui social network. La Lucariello, quindi, ha voluto fare chiarezza, spiegando: "Questa è una fan page non è Simone, ma scrive come se fosse lui". E ancora: "Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore segnalatelo". E la sua segnalazione sembra essere andata a buon fine: al momento, infatti, la pagina (da 56 mila follower) è inattiva.