Inzaghi: "Lautaro mai un problema, è la guida dell'Inter. Anno straordinario"

Lautaro torna al gol contro il Cagliari: "L'importante è l'Inter"

Tornato al gol, Lautaro Martinez commenta: "Noi ci alleniamo e giochiamo per portare trofei all'Inter, i gol sono importanti ma far vincere la squadra lo è ancora di più. Sono contento principalmente per la vittoria, contro un Cagliari che sta lottando per i suoi obiettivi. Era importante vincere prima della Supercoppa, così come lo era per me segnare, ma mai quanto conquistare il successo per la squadra. Noi ci alleniamo e giochiamo per portare trofei all'Inter. L'importante è che chiunque scenda in campo faccia ciò che chiede il mister. Siamo un gruppo straordinario, che lotta singolarmente per il compagno".