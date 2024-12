Inter, Acerbi e Pavard restano a casa: niente Supercoppa. Recuperato Darmian

MILANO - Niente Supercoppa Italiana per Acerbi, Pavard e Di Gennaro. I tre calciatori nerazzurri non si imbarcheranno infatti sul charter che oggi, intorno alle 14.30, partirà dallo scalo privato di Malpensa per portare l’Inter a Riad e che atterrerà intorno alle 21.30 ora locale (il fuso orario recita + 2 ore rispetto all’Italia). Terzo portiere a parte, il cui rientro è previsto nei prossimi mesi, i due difensori infortunati, oltre al personalizzato che svolgeranno questa mattina ad Appiano Gentile, avrebbero svolto solo altre due sedute di allenamento in Arabia Saudita. Troppo poco affinché fossero recuperabili per la semifinale contro l’Atalanta, meglio quindi - come deciso da Inzaghi e dal suo staff - restare nel centro sportivo nerazzurro e proseguire con i propri carichi di lavoro, con l’obiettivo di essere abili e arruolabili alla ripresa contro il Venezia per il 12 gennaio. Acerbi, sostituito durante Verona-Inter del 23 novembre, ha sofferto di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, mentre Pavard è lontano dal verde da Inter-Lipsia del 26 novembre, quando subì durante la gara con i tedeschi la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.